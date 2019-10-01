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вторник, 01 октября 2019 11:24

Зеленский и Трамп: появился новый свидетель разговора

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Зеленский и Трамп: появился новый свидетель разговора
Роль Помпео в разговоре неизвестна. ФОТО: Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео слушал разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

Об этом сообщило американское медиа The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Госдепа.

"Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал источник.

Роль Помпео в разговоре неизвестна.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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