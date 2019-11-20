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среда, 20 ноября 2019 09:49

Зеленский и Тимошенко играют в "Кто сверху", а пипл хавает - Притула

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Зеленский и Тимошенко играют в &quot;Кто сверху&quot;, а пипл хавает - Притула
"Интересно, посты в ФБ писали в одном офисе?", - Притула. Коллаж: "Фокус"

Президент Владимир Зеленский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко играют в "Кто сверху", программу-соревнования мужчин и женщин, которые пытаются показать, кто знает больше.

Так Facebook-спор двух политиков прокомментировал Сергей Притула, креативный продюсер этого шоу, кандидат в депутаты от "Голоса".

"Неважно кто кому "раздает люлей" в кадре, я - Леси Ивановне (соведущая шоу вместе с Притулой - Gazeta.ua) или Леся Ивановна мне, главное - зритель у экрана! А если коллега ведущая где-то не дотягивает, то мне не жалко подставиться , чтобы она меня "размазала" в эфире и все сказали: "Ох, она ему дала!!!"
Поэтому, пока вы видите, как ВОЗ и ЮВТ играют в "Кто Сверху?", я вижу, как президент красиво подставляется и со всех "игроков" выводит в "лидеры оппозиции" того, кто будет "управляемой оппозицией"! - Написал он.

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"Браво! Красиво! А главное - пипл хавает! Вы снова сделали их вместе! Вместе с Юлей !! Интересно, посты в ФБ писали в одном офисе?" - добавил телеведущий.

Владимир Зеленский в Facebook заявил, что Юлия Тимошенко приходила с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности. Взамен предлагала голоса нардепов в Верховной Раде.

Тимошенко ответила ему в Facebook словами: "Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ...

Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино ".

Сами же "договорняки", о которых заявил Зеленский, в своем посте не прокомментировала.

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20
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