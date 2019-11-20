Зеленский и Тимошенко играют в "Кто сверху", а пипл хавает - Притула

"Интересно, посты в ФБ писали в одном офисе?", - Притула. Коллаж: "Фокус"

Президент Владимир Зеленский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко играют в "Кто сверху", программу-соревнования мужчин и женщин, которые пытаются показать, кто знает больше.

Так Facebook-спор двух политиков прокомментировал Сергей Притула, креативный продюсер этого шоу, кандидат в депутаты от "Голоса".

"Неважно кто кому "раздает люлей" в кадре, я - Леси Ивановне (соведущая шоу вместе с Притулой - Gazeta.ua) или Леся Ивановна мне, главное - зритель у экрана! А если коллега ведущая где-то не дотягивает, то мне не жалко подставиться , чтобы она меня "размазала" в эфире и все сказали: "Ох, она ему дала!!!"

Поэтому, пока вы видите, как ВОЗ и ЮВТ играют в "Кто Сверху?", я вижу, как президент красиво подставляется и со всех "игроков" выводит в "лидеры оппозиции" того, кто будет "управляемой оппозицией"! - Написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко

"Браво! Красиво! А главное - пипл хавает! Вы снова сделали их вместе! Вместе с Юлей !! Интересно, посты в ФБ писали в одном офисе?" - добавил телеведущий.

Владимир Зеленский в Facebook заявил, что Юлия Тимошенко приходила с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности. Взамен предлагала голоса нардепов в Верховной Раде. Тимошенко ответила ему в Facebook словами: "Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино ". Сами же "договорняки", о которых заявил Зеленский, в своем посте не прокомментировала.