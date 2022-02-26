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Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП

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Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Фото: Офис президента Украины

В ходе возможного диалога президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным нейтральный статус Украины может обсуждаться.

В то же время, главным предметом разговора это не будет, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с отчетливым пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сообщил Подоляк.

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Ранее представитель президента Сергей Никифоров заявил, что украинское руководство согласилось на предложение Путина о проведении переговоров. Обсуждают место встречи и время.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

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