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Спецтема: Напад Росії на Україну

Бой за Васильков: русские в украинской форме расстреляли бойцов на КПП

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Бой за Васильков: русские в украинской форме расстреляли бойцов на КПП
Российские военные переоделись в украинских полицейских. Фото: Сегодня

Возле Василькова в Киевской области российские военные переоделись в форму полиции Украины и расстреляли бойцов на КПП. Там продолжаются бои за аэродром.

Сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в командовании Вооруженных сил.

"Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - Gazeta.ua.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками. Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстрелявшими наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике. Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром", - говорится в сообщении.

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О тяжелых боях за город сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ. По информации украинских военных, именно в этот город Россия пытается высадить свой десант.

В ночь с 25 на 26 февраля украинские силы ПВО сбили российские вертолет, штурмовик Су-25 и ИЛ-76 с десантом в Василькове. Противник пытается захватить местный аэродром.

Эта ночь будет самой тяжелой с начала полномасштабной войны России против Украины. Враг пойдет на штурм и применит весь имеющийся арсенал вооружения. Важно выстоять, особенно в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.

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