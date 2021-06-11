Зеленский и Порошенко: показали свежие рейтинги

Зеленский опережает Порошенко на 13,2% среди тех, кто определился и готов за него голосовать. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не нарастили в рейтингах на протяжении более месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.

Если бы выборы президента проходили в начале июня, наибольшую поддержку получил бы Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, пишут социологи.

На втором месте - Порошенко - 13% и 17,4% соответственно.

Если посмотреть на предварительный опрос КМИС в апреле, то Зеленский потерял в рейтинге 0, 4% всех респондентов и 0,8% среди тех, кто определился. Порошенко потерял 0,5% и 0,7% соответственно.

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Далее следуют Юлия Тимошенко (9,5% и 12,7%), Юрий Бойко (8% и 10,6%) и Игорь Смешко (6,1% и 8,1%), Владимир Гройсман (4,3% и 5,8%).

Социологи опросили 2003 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Набрал 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,45%. Два года назад Зеленский принес присягу президента.