Зеленский и Коломойский зомбируют украинцев "русскомирным" шлаком - нардеп

В 2019 году СБУ сняла запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Крыма и незаконно посещал полуостров. Фото: 1plus1.ua

Телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" 31 декабря будет целый день показывать русскоязычный сериал Студии "Квартал-95" "Сваты" с участием актеров из РФ. Сериал также показывают на кремлевском телеканале "Россия 1".

Программу телепередач "1+1" в пятницу опубликовал в Facebook народный депутат Владимир Вятрович.

31 декабря зрителям будут показывать сериал с 9:00 до 19:00. Позже будет "Вечерний Квартал", между которым с новогодним поздравлением выступит президент Владимир Зеленский.

"Эта картинка - не шутка и не фейк. Тут хорошо видно, как Зеленский якобы противодействует "русскому миру" и как "борется с олигархами". Олигархический канал Коломойского с утра до вечера и всю ночь будет крутить продукцию 95-го квартала. Сериал "Сваты-7", действие которого происходит в какой-то русскоязычной стране, где живет тот же "адиннарод", о котором все время рассказывает Путин, сейчас крутят не только на "1+1", а и на "России-1" - главном телеканале государства-агрессора.

Пока российские войска готовятся к вторжению в Украину, Зеленский и Ко одной рукой просят Запад о защите, а другой зарабатывают грязные российские рубли и зомбируют украинских зрителей "русскомирским" шлаком. Демонстрация "Сватов" на украинском телевидении вопреки закону происходит на русском языке. Именно такова реальная политика Зеленского", - пишет Вятрович.

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28 декабря президент Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности. В документе говорится, что информационная политика России - угроза для Украины.