Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности: о чем она

Зеленский подписал Стратегию национальной безопасности. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности".

Среди ключевых угроз, которые авторы Стратегии видят для информационной безопасности, определены увеличение количества дезинформационных кампаний, информационная политика Российской Федерации, низкий уровень медиаграмотности граждан в сочетании с стремительным распространением цифровых технологий. Указ №685 появился на сайте Офиса президента 28 декабря.

Стратегия состоит из 5 частей:

Общие положения;

анализ угроз и вызовов информационной безопасности;

Стратегические цели и направления реализации Стратегии;

Механизмы реализации целей и задач;

Ожидаемые результаты.

В документе указывается, что информационная политика России – это угроза Украине и другим демократическим государствам, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности выборы.

От реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующие результаты:

защищенное информационное пространство Украины;

эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций;

осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента;

обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям;

повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения;

соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни;

обеспечение защиты прав журналистов;

формирование украинской гражданской идентичности.

Главным фокусом является создание системы противодействия информационным операциям и атакам, создание системы раннего обнаружения угроз, противодействие мерам страны-агрессора.

Среди ключевых планов – пересмотр и усовершенствование законодательства по:

ответственности за распространение дезинформации для увеличения эффективности влияния на государство-агрессора и минимизации ущерба своим национальным информационным интересам;

обнаружение, фиксация, ограничение доступа и/или удаление из украинского сегмента Интернета информации, размещение которой запрещено законом, а также

взаимодействия в сфере информационной политики силовых структур Украины с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными институциями.

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