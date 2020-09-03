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четверг, 03 сентября 2020 10:58

Зеленский хотел пропихнуть опрос о "особом статусе". В Раде не дали - нардеп

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Зеленский хотел пропихнуть опрос о &quot;особом статусе&quot;. В Раде не дали - нардеп
Заказ об изменениях Избирательного кодекса пришел ночью, рассказал нардеп. Фото: president.gov.ua

Офис президента хотел протащить через парламент проведения опроса избирателей о "особом статусе" Донбасса через изменения в Избирательный кодекс. Об этом сообщил народный депутат от "Голос" Роман Лозинский с трибуны парламента в четверг.

Он рассказал, что такой опрос хотели согласовать через комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"То, что произошло сегодня на комитете, это один из шагов государственной измены, багатоходовок Кремля, которую почему-то хочет реализовывать Офис президента. Ночью пришел заказ на наш комитет проводить опросы общественного мнения в день выборов.

В день выборов проводить по сути референдум.

Для чего? Чтобы сманипулировать мнением избирателей? Чтобы возможно спросить о выборах на Донбассе? О специальных статусах Донецкой и Луганской областей", - заявил он.

Нардепы от "Слуга народа" хотели поддержать эту норму на комитете, сообщил Лозинский.

"Опросов не будет, сдачи Донбасса не будет. Пропихнуть изменения в Избирательный кодекс не дадим, в другие законы - не дадим. Вы не сдадите Донбасс и Крым - никогда", - заявил нардеп.

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В Facebook Лозинсский сообщил, что нормы об опросе на комитете "проголосовали 13 из 14 нужных власти голосов".

"За два дня до начала избирательного процесса власть пыталась изменить правила, чтобы "пропихнуть"туда референдум о "особом статусе" Донбасса.

После результатов на табло, было осуществлено наглую и незаконную попытку переголосования, которую мы не допустили", - сообщил нардеп.

5 сентября должен начаться избирательный процесс. 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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