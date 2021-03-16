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вторник, 16 марта 2021 10:58

Зеленский хочет выгнать Сытника - ГПК

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Зеленский хочет выгнать Сытника - ГПК
Срок полномочий директора НАБУ Сытника истекает в 2022 году. Фото: @nabu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский хочет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Об этом заявила общественная организация Центр противодействия коррупции.

В Верховной Раде зарегистрировали новую версию правительственного законопроекта №5070 об увольнении Сытника.

Правительство 15 марта отозвал предварительную версию проекта и подал новую.

По информации ЦПК, новая версия уже прямо предусматривает политическое увольнение Сытника. Также в законопроекте предусматриваются нормы для избрания нового председателя органа, однако они создают почву для избрания "ручного" руководителя НАБУ, заявляют в организации.

Примечательно, что еще в ноябре прошлого года Зеленский на встрече с послами стран G7 заявлял, что несмотря на решение КСУ Сытник продолжит выполнять полномочия директора НАБУ, а признание отдельных положений закона неконституционными не создает угроз независимости и легитимности председателя Бюро.

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"Правительство и депутаты Зеленского в очередной раз атакуют НАБУ, что подрывает независимость органа и сотрудничество с международными партнерами", - говорит председатель ЦПК Виталий Шабунин.

Увольнение Сытника законом приравнивает должность директора НАБУ к любой политической должности в стране и будет означать, что любого последующего директора можно будет так же уволить парламентским большинством, заявляют в организации.

Законопроект предусматривает, что директора НАБУ будет выбирать конкурсная комиссия из 6 человек - 3 члена от СНБО и 3 от Кабмина по предложению международных организаций простым большинством.

"В наших реалиях предложенная правительством модель означает, что Сытника увольняют, выбирают нового директора прикрывшись участием в конкурсе делегированных международных экспертов.

И уже через полгода, например, если этот человек тоже оказывается непослушным после дела об очередном Татарова Рада снимает законом и нового директора. Затем по какой-то новой процедурой выбирают уже без международников очередную Венедиктову или оставляют бюро вообще без руководства", - заявил Шабунин.

Артема Сытника назначил директором НАБУ 5-й президент Петр Порошенко в апреле 2015 года. Срок его 7-летних полномочий истекает в апреле 2022 года.

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