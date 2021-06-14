Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет"

Встреча президентов Украины и США планируется на конец июля. Фотоколлаж: LIGA.net

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от президента США Джозефа Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, пишет "Європейська правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий относительно членства в НАТО для Украины", - пишет Reuters.

Он также заявил, что США должны оказать экономическую поддержку Украине.

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить ПДЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США выделят Украине дополнительные деньги: что содержит новый пакет помощи

В апреле Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. А в мае в Украине был госсекретарь США Энтони Блинкен.