Зеленский хочет либерализовать производство и экспорт спирта

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии Фото: ВВС

Президент Владимир Зеленский подал законопроект, который с 1 января 2020 года предлагает отменить государственную монополию на производство спирта.

Субъектам хозяйствования любой формы собственности хотят предоставить возможность производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, сообщает пресс служба Офиса главы государства.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции", - передает пресс служба .

Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и организации зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Проект закона вводит либерализации экспорта спирта из Украины. Экспорт осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

С целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия.

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"Ожидается, что принятие документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий", - отметили в Офисе президента.

В Украине за год алкоголь подорожал от 8% до 12%. "Бутылка столового отечественного вина выросла в цене на 8%, или на 4,5 гривны. В среднем стоит 63,3 гривны. Отечественное пиво подорожало на 11%, или на 1,6 гривну. В среднем продают по 15,4 гривен. Водка добавила 12%, или 10 гривен за бутылку. Ее стоимость составляет 91 гривну", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.