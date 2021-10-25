Зеленский готовит новую программу на сотни миллиардов

Офис президента готовит масштабную программу энергоэффективности, которая позволит Украине в будущем экономить до 20-30% энергоносителей.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко в интервью ZN.UA

Речь идет об обновлении жилых домов и коммуникаций.

Объемы финансирования программы лишь немного уступают "Большому строительству" президента Владимира Зеленского - говорится об освоении 300 млрд грн в течение трех лет.

Относительно источников финансирования таких сумм вице-премьер ответил: "Это будут разные деньги. Это и местные бюджеты, и государственный, большая надежда возлагается на банковскую систему. Мы даже уверены, что банковская система откликнется, если государство гарантирует компенсацию процентов по таким займам. Здесь даже может выступить соинвестором и "Нафтогаз Украины", потому что это его прямой интерес".

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На анонсированное Зеленским строительство аэродрома в Днипре из государственного бюджета переплатят 1,7 млрд грн из-за завышенной в полтора раза стоимости работ, сообщали "Наші гроші".

В июне президент заявлял о завершении в этом и следующем году строительства около тысячи объектов.

Программу "Большое строительство" объявили в марте прошлого года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.