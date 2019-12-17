Зеленский гонится за быстрыми победами и не видит, как страна проигрывает - Вакарчук

Вакарчук жестко раскритиковал Зеленского. Фото: УНІАН

Властная команда спешит заявлять о победах, хотя на самом деле проигрывает страна.

Об этом заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук с трибуны Верховной Рады во вторник.

"Три месяца наблюдаем одну и ту же картину. Властная команда публично спешит заявить о своих победах. А потом оказывается, что за лозунгами скрываются проблемы, опасные для страны", - сказал он.

Вакарчук "привел три примера".

"Первое. Переговоры в "нормандском формате". Президент и его команда спешили в Париж, а затем активно отчитались об успехах на переговорах. Пресс-конференция закончилась, а потом мы вчитались в коммюнике. Что мы там видим? Прямое обязательства имплементировать "формулу Штайнмайера", против которой люди вышли на улицу. Более того - еще и голосование за "особый статус" Донбасса. Которым перешли красные линии, очерченные обществом.

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Второй пример: отчет расследования дела Шеремета. Погоня за публичностью создала проблему. Форма подачи обществу этого дела уже разрушает доверие. Доверие к правоохранителям и судам, которой так не хватает. Но еще хуже - разрушает доверие к ветеранам и волонтерам, которые спасли страну.

Так спешили, что не увидели, как страна проиграла.

Всего этого можно было бы избежать. Не спешить на пресс-конференции. Вести следствие без громких заявлений, ждать окончательного решения суда. Но хочется быстрых побед", - заявил политик.

"Третий пример. Ради отчета на пресс-конференции вы собираетесь принять закон с дивным названием - о неприкосновенности депутатов. Мы уже проголосовали за отмену неприкосновенности, изменили Конституцию. А теперь вы хотите законом фактически ее вернуть. И дать возможность начать производство по депутатам одному лицу - генеральному прокурору, который, как мы уже знаем, полностью человек президента.

А еще этот закон с поправками можно прочитать так, что депутат не несет юридической ответственности - вдумайтесь! - за "осуществление депутатских полномочий". То есть, при желании под эту формулировку можно подвести все, что угодно. 24 часа в сутки на все 5 лет осуществления депутатских полномочий!

Это не отмена неприкосновенности, это укрепление неприкосновенности", - также заявил Вакарчук

На этой неделе Верховная Рада проводит последнюю пленарную неделю в 2019 году. Спикер Дмитрий Разумков заявил, что она "пройдет продуктивно, эффективно". "И мы пойдем работать в регионы, войдем в новогодние праздники с большим, положительным багажом", - сказал Разумков.