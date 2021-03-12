Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко

Зеленский думает, как продержаться 3 года и замахнуться еще на 5, говорит политтехнолог. Фото: Getty Images

Личное политическое выживание президента Владимира Зеленского сочетается с давлением Запада. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя решения СНБО.

"По законодательству депутат за голосование не несет никакой ответственности. За такие вещи (голосование за Харьковские соглашения. - Gazeta.ua) может быть только моральная ответственность или люстрация. Их тогда избрали, что поделаешь, такие депутаты. Поэтому выглядит, как хайп власти.

Если это просто дымовая завеса перед первой частью фильма Bellingcat. И команда Зеленского максимально набирается патриотических кейсов, которые понравятся населению, для которого может быть сильным ударом узнать, если Офис президента слил спецоперацию", - говорит эксперт.

По словам политтехнолога, власть действует по принципу: "Вы нам фильм, а мы - это и это, тех и тех. Мы работаем".

Моменты личного политического выживания могут быть объединены с давлением Запада.

"Американцы, особенно Байден, который лично знает ситуацию в Украине, поняли: здесь без вариантов. Если не сломать хребет нашей олигархической системе, то нет смысла иметь дело.

Сложилась ситуация, когда в Украине выборы ни на что не влияют. Олигархи скупают депутатов. Надо решить главную причину - олигархическую суть нашей экономики. Если это сделать, много проблем в стране исчезнут. А люди, которые приходят во власть, будут думать о репутации, а не как денег заработать", - говорит Алексей Голобуцкий.

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По словам политтехнолога, Зеленский не хочет выходить из зоны комфорта.

"Он управляет, но в максимально комфортных условиях с желанием минимум с этого комфорта выходить. Ситуация настолько серьезная - огромное давление Запада, МВФ не дает денег, на востоке продолжается война. Надо что-то делать, Зеленский вынужден выходить из этой зоны комфорта.

Возможно, со временем, президент поймет, что борьбу с олигархами надо довести до конца. Если не докажет, завершит, как Ющенко с 5 процентами", - говорит эксперт.

"Мне, как гражданину, абсолютно все равно, какая мотивация у Зеленского. Если он хочет отвернутся от дела "вагнеровцев" и при этом закроет Медведчука в тюрьму и закроет возможности пятой колонне", - говорит Алексей Голобуцкий.

Зеленский и его команда за 2 года уже почувствовали вкус власти. Теперь думают, как продержаться 3 года и замахнуться еще на 5, говорит политтехнолог.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года. СБУ вместе с налоговой службой провели масштабные обыски сети заправок Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.