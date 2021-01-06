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среда, 06 января 2021 17:39

Зеленский дал задание СБУ

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Зеленский дал задание СБУ
Реакция будет максимально жесткой, заявил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Об этом глава государства заявил в среду.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткая.

У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - заявил Зеленский.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о возможной подпольной Covid-вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

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