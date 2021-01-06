Правительство проверит информацию о подпольной Covid-вакцинации

Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз от Sinovac Biotech, напомнил премьер Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о возможной подпольной Covid-вакцинации препаратами неизвестного происхождения. Об этом он сообщил в Telegram в среду.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, 1-ю партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с Covid-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во 2-ю или 3-ю очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", - заявил премьер.

Шмыгаль напомнил, что Украина ожидает 1-ю партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

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"Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, что ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения.

Напомню рецепт, как уберечься от болезни: носите маску, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию", - написал Шмыгаль.

За последние сутки в Украине обнаружили 6 911 новых больных коронавирусом. Больше всего заражений обнаружили в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.