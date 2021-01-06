Коронавирус в Украине: где больше всего больных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6 911 новых больных коронавирусом. Из них детей - 203, медработников - 406.

Всего, по состоянию на утро 6 января, имеем 1 090 496 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 19 357 летальных. 228 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 761 898 пациентов, из них за последние сутки - 14 490, сообщает Минздрав.

Больше всего заражений в сутки обнаружили в Киеве - 931. Далее идут Одесская - 668, Запорожская - 622, Киевская - 596 и Харьковская - 557 - области.

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Ситуация в областях:

Киев - 931 случай;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 225 случаев;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 88 случаев;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 622 случая;

Ивано-Франковская область - 120 случаев;

Киевская область - 596 случаев;

Кировоградская область - 65 случаев;

Луганская область - 187 случаев;

Львовская область - 324 случая;

Николаевская область - 120 случаев;

Одесская область - 668 случаев;

Полтавская область - 309 случаев;

Ровенская область - 243 случая;

Сумская область - 115 случаев;

Тернопольская область - 161 случай;

Харьковская область - 557 случаев;

Херсонская область - 117 случаев;

Хмельницкая область - 316 случаев;

Черкасская область - 345 случаев;

Черновицкая область - 139 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.