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среда, 06 января 2021 08:24

Коронавирус в Украине: где больше всего больных

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Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6 911 новых больных коронавирусом. Из них детей - 203, медработников - 406.

Всего, по состоянию на утро 6 января, имеем 1 090 496 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 19 357 летальных. 228 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 761 898 пациентов, из них за последние сутки - 14 490, сообщает Минздрав.

Больше всего заражений в сутки обнаружили в Киеве - 931. Далее идут Одесская - 668, Запорожская - 622, Киевская - 596 и Харьковская - 557 - области.

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Ситуация в областях:

Киев - 931 случай;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 225 случаев;
Донецкая область - 259 случаев;
Житомирская область - 88 случаев;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 622 случая;
Ивано-Франковская область - 120 случаев;
Киевская область - 596 случаев;
Кировоградская область - 65 случаев;
Луганская область - 187 случаев;
Львовская область - 324 случая;
Николаевская область - 120 случаев;
Одесская область - 668 случаев;
Полтавская область - 309 случаев;
Ровенская область - 243 случая;
Сумская область - 115 случаев;
Тернопольская область - 161 случай;
Харьковская область - 557 случаев;
Херсонская область - 117 случаев;
Хмельницкая область - 316 случаев;
Черкасская область - 345 случаев;
Черновицкая область - 139 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.

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06
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