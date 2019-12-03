Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса

Президент сообщил о государственной программе для бизнеса.

Президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" - вернуть украинцев из-за рубежа.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Первым этапом программы будут доступные кредиты для собственного дела на сумму в 1,5 млн грн на 5 лет с условиями:

5% для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум 2 новых рабочих мест;

7% для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создаст новые рабочие места. За каждого нанятого работника ставка будет снижаться на 0,5%;

9% для уже работающего бизнеса, который имеет выручку 25-50 млн грн.

"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире 65 миллионов украинцев и мы очень хотим чтобы вы вернулись домой.

Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - сказал президент.

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Кабинет министров будет поддерживать стартапы. Украинцев зовут реализовать свои интеллектуальные разработки и подавать заявки.