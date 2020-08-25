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вторник, 25 августа 2020 19:00

Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо

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Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Самая большая проблема Зеленского - у него нет команды, говорит журналистка. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский - не новое лицо в политике. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"С конца 1990-х он скакал на сцене и играл роль смешного малоросса, а роль смешного хохла - это единственный конструкт украинца, который устраивает Российскую Федерацию. Он не новое лицо, хотя, возможно, для кого-то он стал таким как политический игрок.

Политика - это не обязательно быть народным депутатом или в Кабмине, политические игры можно вести и через культуру. На культурном фронте Зеленский был политическим игроком более 20 лет. Играл роль, которую Россия давала играть - недоразвитых хохлов, которые изо всех сил выпрыгивают из штанов, чтобы допрыгнуть до уровня "интеллигентов русских".

На самом деле это не так, нам эту роль навязали, а мы никак не можем от нее избавиться. Выборы президента это показывают. Большинство людей 20 лет живут под ореолом Зеленского и не осознают, какой вред он причинил формированию здоровой идентичности украинца", - говорит журналистка.

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"Создается впечатление, что он не знает, ни куда он влез, ни что с этим делать, ни что такое президент страны. Хотя, возможно, он это перерастет. До выборов у него было: "У меня такая команда, но раскрою потом, потом, потом". Пришел на эту должность голый, босой и зависимый. На президентство он решился, как на прогулку по парку, ничего с собой не взял, а теперь начинает роздуплятися и понимать, куда влез и что потеряет. А потеряет он все. Любовь, к которой привык, уже потерял. Главное, чтобы не просрал государство. Сохранение независимости меня беспокоит, но имела худшие ожидания от Зеленского", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Самая большая проблема Зеленского - у него нет команды и он зависит от тех, кто с ним сейчас, ему некем их заменить, считает журналистка.

"Команда по факту есть, но вы же не назовете ею премьера Шмыгаля. Так не выглядит. Шмыгаль на каждом брифинге с таким лицом - отправьте меня в отставку. Все, кто приближаются к телу Зеленского, начинают себя нагло вести, потому что понимают - им нет замены.

Он дал нам усвоить еще один урок. Показал, как нами легко манипулировать, как можно нам продать малоросса в президенты. Поэтому свой главный вклад он сделал. А дальше, возможно, с ним произойдет большая трансформация и через нее выучим еще один урок. Мне кажется, что в нем больше украинца появилось на посту президента, чем за всю жизнь до этого", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью с Татьяной Мыкытенко на Gazeta.ua.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах в прошлом году. В 1-м туре за него проголосовали 30,24%, во 2-м - 73,22%.

Что он обещал на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
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