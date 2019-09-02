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понедельник, 02 сентября 2019 11:20

Зеленские не позволили снимать их сына на камеру

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Зеленские не позволили снимать их сына на камеру
Зеленские не позволили снимать их сына на камеру на первом звонке. Фото: EPA

Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем знаний.

"Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Как будто ничего не забыли. Ой, яблоко!

Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - бешкетуватуватиме, поедет в первые путешествия без родителей, закалять характер и становиться ответственным.

Кирилл не только усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений.

Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание.

Верим, что они полюбят школу и учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны.

Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - написала супруга президента в Instagram.

В сети появилось видео с Новопечерской школы, где президентская чета не хочет, чтобы их сына снимали на камеру.

"Уберите камеру", - приказала Елена Зеленская и закрыла ее рукой.

Один год обучения в Новопечерский школе стоит более 326 тыс. грн, пишет "Новое время"

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Министерство образования рекомендовало школам посвятить первые уроки ценностным ориентирам современной украинской школы.

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