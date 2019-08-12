Зе-депутатам в Киеве юристы перечисляли странные взносы

Это может свидетельствовать о попытке избежать проверки поступления средств. ФОТО: УНИАН

Нескольким мажоритарщикам от партии "Слуга народа" адвокаты, родственники, коллеги и подчиненные перечисляли по 149 тыс. грн в избирательные фонды.

Это может свидетельствовать о попытке избежать проверки поступления средств, отмечает движение "ЧЕСТНО".

Будущий нардеп по 211-м округе Александр Юрченко не вкладывал в кампанию своих денег, впрочем, получил от доноров 13 взносов по 149 тыс. грн Одного из доноров, работника адвокатского объединения Mitrax Дмитрия Сирко спросили, почему он перечислил именно 149 тыс.грн. На что мужчина ответил: "Потому что мне так захотелось".

Еще один донор, Сергей Вутке, рассказал "ЧЕСТНО" о личном знакомстве с кандидатом и назвал перечисления в его фонд "инвестицией в Украину".

"Если сумма более 150 тысяч, то это лишние хлопоты. Мы общались с юристом, он советовал нам так сделать... С Юрченко я лично знаком, долгое время работал в общественном совете. Откуда деньги? Я предприниматель. Планировал тоже идти на выборы, собирал себе, но увидел, что идет Александр... Я считаю, что инвестировал свои средства в Украину", - сказал Вутке.

Еще одному кандидату от "Слуги народа" Артему Дубнову перевели по 149 тыс. грн 10 доноров.

"ЧЕСТНО" объясняет взносы по 140 тыс. грн тем, что перечисление до 150 тыс. грг не подлежит обязательному мониторингу. Регулирует этот вопрос статья 15 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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Ранее на сайте ЦИК обнародовали окончательные финансовые отчеты партий. "Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114,7 млн грн избирательного фонда. "Голос" задекларировал 105, 7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн. Наименьшим из парламентских партий был фонд в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 65,6 млн грн. Больше всего денег партии традиционно тратили на рекламу, в частности на телевидении. Несколько меньше на наружную рекламу.