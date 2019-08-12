Зе-депутатам в Киеве юристы перечисляли странные взносы

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4113
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2 Просмотров: 495
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 801
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1476
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3006
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4941
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14679
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15894
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 846
Фото
Все фото
6
8
3
36
15
Разумков появился в кресле спикера
Разумков появился в кресле спикера
&quot;Встреча стихий&quot;: Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
"Встреча стихий": Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
&quot;Я буду защищать независимость церкви&quot; - Зеленский
"Я буду защищать независимость церкви" - Зеленский
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Видео
Все видео
Трамп заговорил проо Зеленского
Трамп заговорил проо Зеленского
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4113
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4502
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4113
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 846
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7803
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1413
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 15:49

Зе-депутатам в Киеве юристы перечисляли странные взносы

  Комментировать
Зе-депутатам в Киеве юристы перечисляли странные взносы
Это может свидетельствовать о попытке избежать проверки поступления средств. ФОТО: УНИАН

Нескольким мажоритарщикам от партии "Слуга народа" адвокаты, родственники, коллеги и подчиненные перечисляли по 149 тыс. грн в избирательные фонды.

Это может свидетельствовать о попытке избежать проверки поступления средств, отмечает движение "ЧЕСТНО".

Будущий нардеп по 211-м округе Александр Юрченко не вкладывал в кампанию своих денег, впрочем, получил от доноров 13 взносов по 149 тыс. грн Одного из доноров, работника адвокатского объединения Mitrax Дмитрия Сирко спросили, почему он перечислил именно 149 тыс.грн. На что мужчина ответил: "Потому что мне так захотелось".

Еще один донор, Сергей Вутке, рассказал "ЧЕСТНО" о личном знакомстве с кандидатом и назвал перечисления в его фонд "инвестицией в Украину".

"Если сумма более 150 тысяч, то это лишние хлопоты. Мы общались с юристом, он советовал нам так сделать... С Юрченко я лично знаком, долгое время работал в общественном совете. Откуда деньги? Я предприниматель. Планировал тоже идти на выборы, собирал себе, но увидел, что идет Александр... Я считаю, что инвестировал свои средства в Украину", - сказал Вутке.

Еще одному кандидату от "Слуги народа" Артему Дубнову перевели по 149 тыс. грн 10 доноров.

"ЧЕСТНО" объясняет взносы по 140 тыс. грн тем, что перечисление до 150 тыс. грг не подлежит обязательному мониторингу. Регулирует этот вопрос статья 15 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партии идут в тень - политолог об избирательных фондах

Ранее на сайте ЦИК обнародовали окончательные финансовые отчеты партий.

"Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114,7 млн грн избирательного фонда. "Голос" задекларировал 105, 7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн. Наименьшим из парламентских партий был фонд в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 65,6 млн грн.

Больше всего денег партии традиционно тратили на рекламу, в частности на телевидении. Несколько меньше на наружную рекламу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зе-депутатам в Киеве юристы перечисляли странные взносы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 116010
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 38467
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 28701
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 18489
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 16326
Политика
Под ГБР приходили "титушки" Кононенко - СМИ
Под ГБР приходили "титушки" Кононенко - СМИ Просмотров: 198
Труба жестко отреагировал на заявления Порошенко
Труба жестко отреагировал на заявления Порошенко Просмотров: 4510
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
 2 Просмотров: 4113
Ехал на мотоцикле без шлема - юрист написал заявление на Путина
Ехал на мотоцикле без шлема - юрист написал заявление на Путина Просмотров: 837
"Слуга народа" планирует "делиться": назвали комитеты, которые собираются отдать оппозиции
"Слуга народа" планирует "делиться": назвали комитеты, которые собираются отдать оппозиции 1 Просмотров: 4725
Больше всего комментируют
23
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Голосов: 9143
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua