Здоровье Саакашвили в опасности - Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ прокомментировал состояние здоровья Саакашвили. Фото: Украинская правда

Европейский суд по правам человека признал, что бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который содержится под стражей, угрожает непосредственный риск.

10 ноября ЕСПЧ постановил что, согласно правилу 39 Регламента суда, нужно потребовать от грузинского правительства сообщить представителям ЕСПЧ о состоянии здоровья бывшего президента Саакашвили, дабы обеспечить его безопасности в тюремного камере, где его сейчас содержат, в Facebook рассказала Людмила Денисова, уполномоченный ВР Украины по правам человека со ссылкой на пресс-релиз ЕСПЧ.

Постановление ЕСПЧ требует оказать Саакашвили необходимую медицинскую помощь, чтобы он мог восстановиться после голодовки

Суд призывает заявителя прекратить голодовку. Сторонам также предлагается в двухнедельный срок — до 24 ноября этого года — отчитаться о принятии таких временных мер.

Утверждая применение упомянутых мер, ЕСПЧ учел аргументы, приведенные в ходатайстве Михеила Саакашвили о переводе его в гражданскую больницу, что советовали сделать медицинский консилиум и Омбудсманы Грузии и Украины.

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Заключенный политик Михеил Саакашвили сообщил о своем критическом состоянии. "О здоровье, последние три дня фактически не встаю с постели. Давление постоянно прыгает с критически низкого до рекордно высокого", - написал политик.