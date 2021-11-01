"Ждем новых коллег с присягой в парламенте" - в президентской фракции уже объявили результаты выборов

Арахамия уже ждет двух "слуг" для объявления присяги. Фото: sluga-narodu.com

ЦИК еще не объявила результаты выборов в двух округах, а в президентской фракции "Слуга народа" уже ждут их выдвиженцев для присяги в Верховной Раде, сообщает Gazeta.ua.

"Хотел бы поздравить... предварительные данные по промежуточным выборам в 184 и 197 округе. Уверенно побеждают наши коллеги из партии "Слуга народа".

Сергей Козырь набрал предварительно около 67%, а Войцеховский - около 50%.

Поэтому ждем новых коллег уже через неделю с присягой в парламенте", - заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия на согласительном совете в понедельник.

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По состоянию на 12.09 часов в 184 округе на Херсонщине обработали 94,68% участковых протоколов. Кандидат от "СН", бывший глава облгосадминистрации Сергей Козырь имеет 64,8% голосов.

В 197 округе в Черкасской области обработали 35,46% протоколов с участков. Кандидат от СН, мэр Золотоноши Виталий Войцеховский имеет 45,06% голосов.

Сергей Козырь использовал билборды с "Большим строительством" для своей агитации. 20 октября президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата Войцеховского, что является применением админресурса. Наблюдатели обратились с заявлением в полицию относительно агитации главой Херсонской ОГА Геннадием Лагутой за кандидата Козыря.