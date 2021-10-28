Админресурс Зеленского на выборах: на главу ОГА написали заявление в полицию

Глава Херсонской ОГА Лагута заранее озвучил результаты выборов. Фото: president.gov.ua

Наблюдатели Гражданской сети "Опора" обратились с заявлением в полицию касательно агитации новоназначенным председателем Херсонской облгосадминистрации Геннадием Лагутой за кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Сергея Козыря.

Об этом "Опора" сообщила в четверг.

Чиновник агитировал за выдвиженца от президентской партии во время своего представления 27 октября.

"Я уверен, что результат нам известен. Народным депутатом будет Сергей Вячеславович Козырь", - заявил глава ОГА.

"Я призвал всех избирателей и прошу 31 октября на довыборах в Верховную Раду по 184 округу прийти и проголосовать за единого кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Вячеславовича Козыря. Он не подведет", - агитировал государственный чиновник.

На сайте Херсонской облгосадминистрации появилась новость о назначении Лагуты. Там сообщили, что нового главу ОГА назначили в связи с тем, что в округе баллотируется Козырь.

Призывы поддержать одного из кандидатов из уст новоназначенного председателя госадминистрации имеют все признаки предвыборной агитации, которая осуществляется с использованием ресурсов по месту работы.

Такие действия чиновника могут иметь признаки состава административного правонарушения, заявили в "Опоре".

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лагуту главой Херсонской ОГА 26 октября. Предыдущим указом уволил с этой должности Сергея Козыря.