Админресурс Зеленского на выборах: на главу ОГА написали заявление в полицию

Наблюдатели Гражданской сети "Опора" обратились с заявлением в полицию касательно агитации новоназначенным председателем Херсонской облгосадминистрации Геннадием Лагутой за кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Сергея Козыря.
Об этом "Опора" сообщила в четверг.
Чиновник агитировал за выдвиженца от президентской партии во время своего представления 27 октября.
"Я уверен, что результат нам известен. Народным депутатом будет Сергей Вячеславович Козырь", - заявил глава ОГА.
"Я призвал всех избирателей и прошу 31 октября на довыборах в Верховную Раду по 184 округу прийти и проголосовать за единого кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Вячеславовича Козыря. Он не подведет", - агитировал государственный чиновник.
На сайте Херсонской облгосадминистрации появилась новость о назначении Лагуты. Там сообщили, что нового главу ОГА назначили в связи с тем, что в округе баллотируется Козырь.
Призывы поддержать одного из кандидатов из уст новоназначенного председателя госадминистрации имеют все признаки предвыборной агитации, которая осуществляется с использованием ресурсов по месту работы.
Такие действия чиновника могут иметь признаки состава административного правонарушения, заявили в "Опоре".
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лагуту главой Херсонской ОГА 26 октября. Предыдущим указом уволил с этой должности Сергея Козыря.
Комментарии