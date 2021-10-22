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пятница, 22 октября 2021 11:41

"Ждем его с момента дебатов" - Мирослава Барчук пригласила Зеленского на эфир

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&quot;Ждем его с момента дебатов&quot; - Мирослава Барчук пригласила Зеленского на эфир
валяние дурака не уместно. Фото: @suspilne.tb

Журналист и ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на "UA: Перший" Мирослава Барчук ждет президента Владимира Зеленского на эфире телеканала.

Об этом она сообщила в Facebook

"Ждем народных депутатов от монобольшинства в следующий понедельник и также приглашаем президента на "государственное телевидение". Ждем его с момента дебатов, кстати", - отметила.

Она прокомментировала реакцию Офиса президента и самого Зеленского о давлении на телеканал.

"Мне кажется, все же не стоит публично врать там, где реальная ситуация с контролем над "слугами" со стороны ОП и согласованием спикеров на ток-шоу секрет полишинеля. Причем для сотен журналистов и ведущих на разных каналах. В таком случае ложь становится очевидной и саморазоблачительной для власти.

Не стоит президенту обесценивать и называть "хайпом" сигналы журналистов о давлении на редакцию, потому что это выглядит слабо, непрофессионально и подрывает отношения с медиа в целом.

Не стоит, в ответ на вопрос журналистов об ультиматумах, играть в игру "я не знаю эту ведущую" (так как интересует не этот, вопрос о другом), или "Подоляк Михаил, а не Николай, если бы он давил, вы бы знали его имя (еще один побег и подмена), или "так а как я оказываю давление?" (валяние дурака здесь тоже не уместно). Важна только реакция президента страны на факт возможного давления и ультиматумов от его офиса", - написала журналист.

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"И главное, как мне кажется, надо выровнять оптику. Народные депутаты принимают присягу украинскому народу, а следовательно народные депутаты ходят на эфиры отчитываться перед обществом, это их обязанность. Помните, "присягаю на верность Украине. Обязуюсь заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". Ни слова о Ермаке, Подоляке и даже Зеленском В.А", - заявила Мирослава Барчук.

19 октября Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу "Зворотний відлік" выходит по понедельникам вечером.

В ответ президент Зеленский заявил о "хайпе".

Суспільне - это крупнейшая независимая медиакомпаниея в Украине. 100% акций АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" принадлежат государству. Однако государственные органы не руководят Суспільним и не определяют редакционную политику. В этом заключается ключевое отличие государственного от общественного медиа.

Суспільне принадлежит украинскому обществу и финансируется из налогов всех граждан, сообщает компания.

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