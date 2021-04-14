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Заявление Рудик о Порошенко как враге нанесло партии не меньше вреда, чем уход Вакарчука - Притула

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Заявление Рудик о Порошенко как враге нанесло партии не меньше вреда, чем уход Вакарчука - Притула
Сергей Притула, теле- и радиоведущий, член партии "Голос" . Фото: Александр Медведев/НВ

Сергей Притула, до недавнего времени входивший в состав руководства партии Голос, в интервью Радио НВ раскритиковал заявление лидера этой политсилы Киры Рудик о том, что экс-президент и глава Европейской солидарности Петр Порошенко является для нее "большим врагом", чем действующий президент Владимир Зеленский.

"После этого заявления, совершенно не продуманного, противостояния [между двумя партиями] как такового уже нет, потому что большое количество людей, которые занимали нейтральную позицию между Голосом и ЕС, четко определились. И это заявление, по сути, нанесло партии вреда не меньше, чем сложение Святославом Ивановичем [Вакарчуком] депутатского мандата. Поэтому это два основных триггера, которые работают на то, чтобы выражать какую-то тотальную критику в адрес Голоса", — прокомментировал политик заявление Рудик, которое она сделала в августе 2020 года.

Сейчас партия Голос переживает внутренний кризис, возникший в марте 2021 года, после того как шесть депутатов — Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль — получили от политсовета Голоса предупреждение за голосование в унисон с монобольшинством: они поддержали направление законопроекта в Конституционный суд о расширении полномочий президента по назначению глав НАБУ и ГБР.

В пресс-службе партии заявили, что голосование за "провластный" законопроект № 5133 является "нарушением последовательности позиции партии" и "политической поддержкой атаки на антикоррупционные органы", а также, что в этом году не было решений об исключении кого-либо из рядов партии.

23 марта депутат Устинова сообщила, что руководство ее партии пытается избавиться от "неугодных" депутатов. Глава Голоса Кира Рудик в интервью НВ назвала сложившуюся ситуацию "кризисом роста". По ее словам, позиция ее коллег за две минуты до голосования была "воздержаться", а политсовет Голоса принял наиболее мягкое решение в отношении них.

29 марта половина фракции Голос подписала заявление с требованием переизбрать руководство партии. Среди тех, кто этого требует, — Александра Устинова, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Юлия Клименко, Андрей Шараськин, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко и Роман Лозинский.

НВ
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