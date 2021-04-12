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понедельник, 12 апреля 2021 17:59

Завтра вечером Раду соберут на 2 внеочередных заседания

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Завтра вечером Раду соберут на 2 внеочередных заседания
Заседание запланировано на 16.00. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о 2 внеочередных заседаниях парламента во вторник, 13 апреля.

1-е заседание созывает по требованию 153 народных депутатов. Оно состоится в 16.00.

Сегодня спикер сообщал, что на этой неделе планируют провести 2 внеочередных заседания. Инициатором были "За будущее" и "Слуга народа".

Среди вопросов - проект постановления о принятии неотложных мер для профилактики и лечения больных сахарным диабетом детей; постановления о возвращении льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч; обращение к Кабинету министров об отмене увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители; законопроект о метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защите прав потребителей; проект постановления об обращении к Кабинету министров о снижении цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

2-е заседание запланировано на 17:30.

Среди вопросов - обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни, касательно совершенствования процедур оборонного планирования, введение качественного профильного среднего образования.

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30 марта в парламенте состоялось 3 внеочередные заседания.

Верховная Рада приняла постановление, в котором требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе.

Предыдущая пленарная неделя в Верховной Раде состоялась 16-19 марта.

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