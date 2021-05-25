Завтра Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник.
Правительство поручило Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и государственному предприятию "Украерорух" принять для этого необходимые меры.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Госпогранслужба прекратит оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров, заявил премьер.
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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.
После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.
Литва стала первой страной ЕС, которая запретила авиарейсы через Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству также подготовить остановку авиасообщения.
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