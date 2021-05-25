Завтра Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Полеты прекращаются с 00 час. 00 мин среды. Фото: pixabay.com

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник.

Правительство поручило Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и государственному предприятию "Украерорух" принять для этого необходимые меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Госпогранслужба прекратит оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров, заявил премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко за это ответит - США требуют немедленно освободить политзаключенных Беларуси

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича. Литва стала первой страной ЕС, которая запретила авиарейсы через Беларусь. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству также подготовить остановку авиасообщения.