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понедельник, 24 мая 2021 18:11

Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью

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Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью
Президент поручил правительству остановить авиасообщение с Беларусью. Фото: president.gov.ua

Украина приостановит авиасообщение с Беларусью.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующие документы, сообщает пресс-служба главы государства.

Под председательством президента прошло совещание, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

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Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

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