Первая страна ЕС официально запретила авиарейсы через Беларусь

Правительство Литвы запретило авиарейсы, которые проходят через Беларусь. Фото: Reuters

С 25 мая правительство Литвы решило запретить прибытия в страну и отбытия из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.

Об этом говорится на сайте издания Delfi.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, такое решение предлагается ради безопасности путешественников.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - прокомментировала Шимоните.

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Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис объяснил, что любые полеты в Литву и из нее через Беларусь отныне запрещены. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций. В Литве надеются, что подобные решения примут другие страны Евросоюза.

Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенного международным правом обращения с пассажирами.