Завтра начинаются выборы

Местные выборы в 4 областях состоятся 29 декабря.

В субботу, 9 ноября, начинается процесс выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в четырех областях.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Речь идет о 6 объединенных территориальных общинах в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой областях.

День голосования - 29 декабря этого года.

По предварительным подсчетам, в местных выборах смогут принять участие около 55,5 тыс. избирателей.

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С 25 ноября начинается выдвижение кандидатов.

До 4 декабря включительно будет продолжаться представление в ТИК документов для регистрации.

До 23 декабря включительно комиссии должны обеспечить изготовление полиграфическими предприятиями избирательных бюллетеней.

Из государственного бюджета местным советам на подготовку и проведение первых выборов депутатов и глав в ОТГ предусмотрено 1,9 млн грн.

В течение четырех предыдущих лет местные выборы прошли в 896 объединенных территориальных общинах.

8 октября Верховная Рада за 44 мин. утвердила новый состав ЦИК во главе с Олегом Диденко. "Члены ЦИК являются независимыми. Должны выполнять требования закона, иметь внепартийную позицию. У меня просьба - не навешивать членам комиссии ярлыки, а смотреть на решения", - заявлял глава комиссии. 10 ноября партия "Слуга народа" проведет съезд, на котором будет решать вопрос участия в местных выборах.