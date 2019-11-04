"Слуга народа" собирает съезд

На съезде будут говорить о выборах.

Президентская партия "Слуга народа" 10 ноября проведет съезд.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Съезд состоится в выставочном центре "Парковый" в Киеве.

Делегаты рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные общины, которые должны состояться 22 и 29 декабря.

В программе также годовой отчет о работе партии.

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Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" выберет нового руководителя. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об отставке с должности главы политсилы.