"Слуга народа" сменит главу партии

В октябре "Слуга народа" выберет новую главу партии. Фото: Politeka

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия хочет оставить свой пост.

В октябре политсила выберет нового руководителя. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции Слуга народу в Верховной Раде Александр Корниенко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - изменение председателя партии. Накопившиеся вопросы разные, которые нужно срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление председателя партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии ", - отметил он.

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Количество народных депутатов нужно сократить до 300 из-за уменьшения численности населения. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.