Заведено два дела о подделке справок на коронавирус - МВД

МВД реализовало два дела о подделке справок о коронавирусе. Фото: Укринформ

Полицейскими реализовано два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса.

"Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года с поводу подделки справок, которые продавали через Интернет любому за 500 гривен. Вторая реализована вчера - в Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Зато никто не делал, просто выдавали справку", - рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

Будут предъявлены подозрения лицам, принимавших участие в этой мошеннической деятельности. По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150000 гривен. Это будет добавлено к материалам следующего уголовного дела. Следователи полиции сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп.

"Если мошенники сейчас нас видят, могу сказать: ждите, мы идем к вам!" - отметил Геращенко.

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Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1293672 случаев Covid-19, из них 24 972 - летальные.