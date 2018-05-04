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пятница, 04 мая 2018 13:40

Защита подозреваемых "наехала" на Найема

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Защита подозреваемых &quot;наехала&quot; на Найема
Адвокат Олег Ищенко занимается резонансными делами, в частности "газовым делом" Александра Онищенко. Фото: ishchenko.org.ua

Сторона подозреваемых в нападении на нардепа Мустафу Найема обвинила его в провоцировании конфликта.

Такую позицию озвучил адвокат обвиняемых Олег Ищенко на брифинге чеченской диаспоры.

"Обычно участники дорожного движения, не пропуская автомобиль, продолжают двигаться дальше... Но Мустафа Найем решил остановиться, преградил дорогу, поджал автомобиль. Ему некуда было деваться. Все остановились. Не понятно, зачем это сделал Мустафа. Ему достаточно было просто проехать прямо. Тогда этот автомобиль просто бы влез за ним и продолжил движение. Ситуация была бы исчерпана", - сказал Ищенко.

Он считает, что Найем нагнетает истерию "вокруг этой бытовой ситуации".

"Мы не говорим, что ребята поступили правильно. Мне сложно сказать, на что человек рассчитывал, когда преградил путь другому автомобилю и вышел выяснять отношения... Именно народный депутат начал открывать дверь, вытаскивать из автомобиля человека... Мы не говорим, что то, что произошло, красит этих молодых людей... Но мы считаем, что человек не должен был создавать и провоцировать конфликт. И далее его разжигать. Сейчас все, конфликт исчерпан. Люди установлены, нескольким избрали меру пресечения. Что с ними еще делать? Если нужно возместить ущерб, пусть нам скажут, мы с удовольствием возместим", - сказал адвокат.

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30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафу Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга.

Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертому, который бил нардепа, удалось бежать в Баку. Его объявили в розыск.

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Дата
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