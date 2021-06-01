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вторник, 01 июня 2021 17:48

Запрет руководства ОПЗЖ на "договорняки" с властью приведет в чувства харьковских депутатов - Фельдман

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Запрет руководства ОПЗЖ на &quot;договорняки&quot; с властью приведет в чувства харьковских депутатов - Фельдман
Нардеп Александр Фельдман: "После запрета от руководства ОПЗЖ депутаты в Харькове должны "перестать кормиться с рук власти". Фото: www.pravda.com.ua

Стратегический совет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ввел в действие решение, согласно которому с 1 июня народные депутаты от фракции ОПЗЖ обязаны воздерживаться от каких бы то ни было договоренностей с представителями действующей власти.

Об этом сообщил у себя в Facebook народный депутат Украины Александр Фельдман.

По его словам, в случае попыток со стороны власти установления таких договоренностей требуется незамедлительно информировать Стратегический совет партии.

"Лично я полностью поддерживаю это решение. Более того, уверен, что оно должно касаться не только народных депутатов, но и депутатов местных советов. К сожалению, не секрет, что есть те, кто, получив депутатский мандат при поддержке нашей политической силы, решают "уйти в самостоятельное плавание", чтобы решать свои собственные вопросы. Это цинизм и элементарное предательство, которые ничем нельзя оправдать. Противно слышать оправдания в духе "нам тоже надо что-то кушать и кормить семьи", – написал народный депутат.

Фельдман уверен, что депутатский мандат – это не заработок и не кормушка, это позиция.

Кроме того, по его убеждению, харьковский регион станет первым, где депутаты местных советов, представляющие партию ОПЗЖ, продемонстрируют сплоченность и единство.

"Уверен, что решение Стратегического совета партии "приведет в чувство" многих любителей "договорняков" и "тёрок", которые привыкли "кормиться" с рук власти. Если это решение не будет работать по всей вертикали – от Верховной Рады до городского совета – в нем нет никакого смысла", – считает политик.

Также, по его мнению, все кулуарные договоренности, а если говорить прямо – откровенные "договорняки" – это жульничество и спекуляция.

"Лучше честно сдать мандат, чем "сдавать" своих товарищей и избирателей", – подытожил Фельдман.

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