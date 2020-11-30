Запрет книги о Медведчуке и Стусе: появились новые подробности дела

Сейчас издательство рассылает последние заказы с 15 тыс. экземпляров книги. Фотоколлаж: radiotrek.rv.ua

Киевский апелляционный суд зарегистрировал апелляционную жалобу издательства "Виват" на судебное решение о запрете распространения книги историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Судится с издательства нардеп от ОПЗД Виктор Медведчук. Он был адвокатом от советского режима украинского поэта Василия Стуса. Поэт на суде заявил, что не признает себя виновным, однако Медведчук принял сторону обвинения. Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Умер 4 сентября 1985 в тюремном лагере в Пермском крае в России.

Об апелляционное жалобе сообщила маркетинговая директор издательства "Виват" Екатерина Аврамчук, пишет "Суспільне"

"Дата пока не назначена. Мы подали апелляционную жалобу в минувший вторник, 24 ноября. Стороны должны среагировать на апелляцию, ознакомиться, и тогда суд назначит дату заседания", - рассказала Аврамчук.

Сейчас издательство рассылает последние заказы с 15 тыс. экземпляров книги, которые были напечатаны после решения суда.

Касательно дополнительного тиража книги в издательстве ответили, что пока собирают предзаказ.

Дарницкий районный суд города Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" историка Вахтанга Кипиани и издательство "Віват" удалить информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение книги до устранения такой информации. Решение огласила судья Марина Заставенко. На решение суда отреагировал Офис президента.