"Запакуем в автобус и вывезем" - мэр оскандалился заявлением о ромах

В Ровно планируют запустить муниципальную стражу, которая бы следила за ромами. Фото: facebook.com/tretyak_rivne

В Ровно хотят прибегнуть к радикальным действиям в отношении ромов.

Мэр города Александр Третьяк предлагает "упаковать их в автобус и вывезти из города". В Ровно также планируют запустить муниципальную стражу, которая бы следила за ромами, заявил политик в эфире "Радио трек".

"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на ситуацию с этой национальностью, у меня не хватает слов и толерантности, чтобы описать, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители цыганской национальности не вели себя так нагло. Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех вывезем в их родное Закарпатье", - сказал Третьяк.

По его словам, недавно на улице он встретил цыган и сказал, что у них есть несколько часов, чтобы убраться из города. Те пожаловались, что не ездят поезда и автобусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами

Международный день ромов отмечают 8 апреля - это день, посвященный их культуре и повышению общественной осведомленности о проблемах, с которыми сталкивается народ. Ромы - крупнейшее этническое меньшинство в Европе.