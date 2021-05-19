На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами

Предполагают, что в баулах может быть еда, которую они собирали на кладбище во время поминальных дней. Фото: скріншот із відео

В Киеве на Центральном киевском железнодорожном вокзале заметили ромов с огромными мешками.

Предполагают, что в баулах может быть еда, которую они собирали на кладбище во время поминальных дней, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сильно там не обольщайтесь - это дом едут не те, что грабят. Это те, которые собирают продукты на кладбищах после гробков. Киев, Вокзал ", - подписал автор видео.

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Известно, что поезд с ромами следует в Ужгород. В комментариях к видео украинцы возмутились поведением ромов и назвали их "трутнями".

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