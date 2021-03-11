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четверг, 11 марта 2021 11:49

Ветеран задержал банду, которая его "обчистила": показали фото
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В Киеве группа с 5 лиц пыталась ограбить ветерана и сразу поплатилась за это. Мужчина самостоятельно задержал злоумышленников после кражи.

Об этом сообщила в Facebook Муниципальная стража.

Фото: Муниципальная стража Киева

"Не того ограбили. Наши старые знакомые. Они приехали из Закарпатья, отдельного хутора Берегово. Среди сферы интересов: кражи, грабеж, мошенничество. На этот раз грабили ветерана, который еще и оказался действующим правоохранителем", - говорится в сообщении.

В тот же день, 10 марта, на ул. Вадима Гетьмана, 6 эти же грабители украли кошелек у женщины, 1996 года рождения.

Их задержали полицейские, рассказали в Facebook "Киев Оперативный".

"На горячем задержали очередную банду "хуторян". Украли 1 тысячу гривен, а штраф заплатят в размере 850 гривен", - говорится в посте.

Полиция Киева задержала ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке по адресу ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".

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