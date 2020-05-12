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вторник, 12 мая 2020 10:23

Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий

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По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 2-6 мая 2020 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины "Слуга народа" (30,3%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,9%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (14,8%) и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Партия Шария" (3,7%), "Голос" под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (3,4%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,3%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (2,3%), "Национальный корпус" Андрея Билецкого (1,7%), "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова (1,6%) и "Самопомощь" под руководством Оксаны Сыроид (1,2%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

 

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 2-6 мая 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2006 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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