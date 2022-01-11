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вторник, 11 января 2022 16:20

"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве

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&quot;Запад поставил РФ на место&quot;: какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад учитывает украинскую позицию", говорит Владимир Огрызко, эксминистр иностранных дел. Фото: "Радио Свобода"

Коллективный Запад отказался идти на "хотелки" России в вопросе вступления Украины в НАТО. Во время переговоров между США и РФ в Женеве это ясно дали понять. Об этом Gazeta.ua рассказал Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел.

"Российские хотелки отвергли. Это значит, Запад никогда не будет разговаривать с Россией, когда та выдвигает неприемлемые ультиматумы. РФ указали на ее место – что не ей решать судьбу других стран. Не думаю, что и дальше что-то в этой позиции изменится. Инициатива Путина разрушена", – говорит Огрызко.

Для Украины это, в общем-то, положительные результаты переговоров, считает экс-министр. "Коллективный Запад четко сформулировал свою позицию: вступление в Альянс – это решение Украины и НАТО, а не России. Отрицательная для нас новость, что Россия будет продолжать собирать войска на границах с Украиной. И возможностью нападения будет шантажировать Запад. Но со временем на эти пугалки перестанут реагировать", – добавляет Огрызко.

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Украине не хватает эффективных элементов обороны и вооружения для сдерживания России, говорит Огрызко. "Украинскую армию надо вооружать новейшими видами военной техники. Которые сдерживали бы потенциальное наступление России. Украинская дипломатия должна ставить вопрос, чтобы такие средства нам предоставил Запад. Надо также, чтобы наш военно-промышленный комплекс производил современное вооружение", – говорит экс-начальник МИД.

"Украинская дипломатия работает. Это видно, ведь взаимодействие с Западом есть. Нашу позицию учитывают. Важно продолжать работу с теми странами НАТО, которые пока сомневаются, должна ли Украина быть членом Альянса. Параллельно нужно выполнять наши задачи – бороться с коррупцией. Коррумпированную страну в Североатлантический альянс никто не возьмет. Должны делать все, что обещали. Иначе время обретения членства в НАТО будет оттягиваться", – отмечает Огрызко.

Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть, чтобы не предоставлял членства Украине. В Женеве 10 января состоялись американо-российские переговоры на платформе Стратегического диалога по безопасности, где обсуждали этот вопрос.

НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 10 января.

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Дата
11
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