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среда, 28 апреля 2021 13:39

Заместитель руководителя ОП сказал, когда будет заседать СНБО

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Заместитель руководителя ОП сказал, когда будет заседать СНБО
СНБО соберется через несколько недель. Фото: president.gov.ua

Заседание Совета национальной безопасности и обороны касательно безопасности на южных границах Украины может состоятся через несколько недель. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Україна 24".

Он сказал о вчерашнем совещании в Херсонской области президента Владимира Зеленского с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, руководством областей, граничащих с Азовским и Черным морями, правоохранителями.

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"Проговорили, чтобы Украина в любом случае была в безопасности. Чтобы понимали, как сотрудничают все правоохранительные органы, военные, территориальные оборона.

После совещания президент инициировал заседание СНБО по этому поводу. Оно состоится через несколько недель", - рассказал Тимошенко.

На позапрошлой неделе СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов.

Президент заявлял о "топ-десятке украинской контрабанды".

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