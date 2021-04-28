Заместитель руководителя ОП сказал, когда будет заседать СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны касательно безопасности на южных границах Украины может состоятся через несколько недель. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Україна 24".
Он сказал о вчерашнем совещании в Херсонской области президента Владимира Зеленского с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, руководством областей, граничащих с Азовским и Черным морями, правоохранителями.
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"Проговорили, чтобы Украина в любом случае была в безопасности. Чтобы понимали, как сотрудничают все правоохранительные органы, военные, территориальные оборона.
После совещания президент инициировал заседание СНБО по этому поводу. Оно состоится через несколько недель", - рассказал Тимошенко.
На позапрошлой неделе СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов.
Президент заявлял о "топ-десятке украинской контрабанды".
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