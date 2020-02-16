Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов носит рюкзак от люксового бренда Louis Vuitton.
С таким аксессуаром он появился на субботнем съезде партии "Слуга народа". Фото опубликовал "Obozrevatel"
Стоимость таких рюкзаков на официальном сайте бренда составляет € 1,99 тыс. (почти 53 тыс. грн).
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37-летний Сергей Трофимов работает первым заместителем руководителя ОП с мая 2019 года. До этого был исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Отвечал за кинопроизводство.
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