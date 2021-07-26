Заместитель генпрокурора заявил о давлении и уходит с должности

Гюндуз Мамедов в должности заместителя генерального прокурора - с октября 2019 года. Фото: ark.gp.gov.ua

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется с должности и органов прокуратуры из-за давления. Об этом в понедельник сообщила юридическая компания "Міллер", которая представляет его интересы.

Мамедов возглавлял Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

"Руководство офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него. Это полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора", - сообщила юридическая компания.

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В компании заявили, что Мамедову досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа).

"Сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями.

Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - сообщили в компании.

В июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, у Мамедова и передала Максиму Якубовскому, который связан с "Украинским выбором" Виктора Медведчука. Впоследствии сообщалось, что Венедиктова забрала Департамент под свое руководство.