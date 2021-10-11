Заместитель Баканова скрыл стоимость двух домов и имиджевого американского внедорожника

Владимира Горбенко президент Зеленский назначил заместителем главы СБУ в ноябре 2019 года. Тот стал заместителем Баканова. Фото: hromadske.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало недостоверные сведения в почти 2,5 млн грн в декларации заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Горбенко.

Об этом говорится в результатах полной проверки НАП в декларации должностного лица за 2020 год, сообщает "Слово і діло".

Он не указал информацию о стоимости двух земельных участков и двух домов, принадлежащих ему и жене.

В 2011 году мать Горбенко подарила ему земельный участок в селе Погребы Броварского района Киевской области. А в 2014-м в этом же населенном пункте построили дом площадью 392 кв. м.

Также в 2011 году жена чиновника приобрела земельный участок в Киеве площадью 638 кв. м.

И в прошлом году она стала владелицей двухэтажного садового дома в Киеве в 298 кв. м.

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Заместитель председателя СБУ объяснил, что жилой дом построен хозяйственным способом без привлечения подрядчиков, а значит, стоимость не определяли. Строили за счет семейных сбережений.

Также Горбенко не записал стоимость автомобиля Dodge Ram 1500, который приобрел в 2017 году. НАПК обнаружило, что на момент приобретения авто стоило 793 тыс. грн.

НАПК увидело признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.

Если суд встанет на сторону НАПК, заместитель председателя СБУ Ивана Баканова будет вынужден заплатить штраф 42,5 тыс. - 51 тыс. грн или пойти на общественные работы 150-240 ч. с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Владимир Горбенко занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. На должность заместителя главы ведомства был назначен в ноябре 2019 года.