Залезли в карманы своих внуков: экс-министр финансов дал прогноз на следующий год

Дефицит бюджет составит 80 млрд грн считает Виктор Пинзеник. Фото: Apostrophe sodel

Как дефицит бюджета скажется на экономической ситуации, чего ждать от международных кредиторов Украины, что будет с инфляцией и курсом гривни. Об этом рассказал Виктор Пинзеник, бывший министр экономики и финансов, народный депутат в интервью "Левому берегу".

Предлагаем самое интересное из разговора коротко:

"Нынешний дефицит бюджета планировался на уровне 80 млрд грн. Ожидаю, что он и будет близким к этому уровню. Так, несмотря на невыполнение доходов, будет экономия по статьям расходов. В том числе, по долговым выплатам из-за проблем одолжить. А что означает дефицит ? Это значит, что залезли в карманы завтрашнего дня не только свои, но и своих детей, а с нашим долговым уровнем - даже внуков. А мы давайте и дальше жить с мыслью, что государственный бюджет - это что-то не мое ".

"Никто не снимет с нас долговых проблем. Их должны уменьшить мы. А в дальнейшем не делать новых долгов, то есть не наращивать их".

"Инфляция будет ниже, чем в прошлом году. И это касается как потребительских цен, так и цен промышленности. В годовом измерении пока инфляция составляет 10%. Еще осталось полмесяца до конца года. Очевидно, что показатель будет немного больше. В прошлом году инфляция составляла 13 , 7%. Что касается цен в промышленности, то этот показатель будет не более 16%. Однако оба инфляционные показатели превысят заложенные в бюджет. Особенно цены в промышленности".

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"Почти не сомневаюсь в положительном решении Международного валютного фонда. Дополнительным сигналом к ​​тому же является предоставление средств макрофинансовой поддержки от ЕС в размере 500 млн евро. Эта поддержка завязана с траншем МВФ. Без сигнала Фонда ЕС нам средства не дает. И хотя юридически новая программа МВФ не запущена, но есть достаточно оснований считать, что она будет одобрена, и Украина получит первый транш".

"Мне кажется, что военное положение не будет продлено. И я не ожидаю серьезного негативного влияния военного положения на экономику, на курс. Возможно, было незначительное влияние на курс, однако оно было краткосрочным. И тенденция курса быстро изменилась".

"Если базовые вещи будут выдержаны, то есть основания ожидать, что курс не выйдет за прогнозируемый правительством предел. Напомню, что на этот год правительство закладывал курс 29,3. Пока мы не вышли за эти пределы и, надеюсь, через 2 недели уже не выйдем. Что касается следующего года, реально уложиться в 29,4? Думаю, реально".

Бюджет на следующий год предусматривает доходы страны на уровне 1, 026 трлн грн, расходы - 1, 112 трлн грн, предельный объем дефицита в сумме 89, 989 млрд грн. На 31 декабря 2019 предельный объем государственного долга установлен в сумме 2, 060 трлн грн, гарантированного государством долга - 388, 6 млрд грн. С 1 января прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.