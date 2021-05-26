Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества

Высший антикоррупционный суд отменил арест трех квартир, девяти машиномест, двух нежилых помещений и корпоративных прав частных компаний в закрытом уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов в правительстве Азарова Александра Клименко.

По версии следствия, Клименко был причастен к хищению средств из государственного бюджета.

Такое решение 20 мая принял следователь судья ВАКС, сообщает "Слово і діло"

29 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело Клименко. В САП объяснили - закончились сроки на расследование еще в 2018 году, а потому невозможно было собирать новые доказательства.

Из-за этого в суд обратился представитель компании по управлению активами "Ексельсіор" и просил отменить арест по ряду имущества, а именно: двух квартир в оккупированном Донецке; квартиры в Киеве; трех машиномест в Донецке; трех парковок в Киеве; трех машиномест и двух нежилых помещений в Одессе, а также корпоративных прав компании "Київ Сіті Апартментс", охранного предприятия "Група Скіф", фирм "Юнісон Груп" и "Голдвейн". Судья ходатайство удовлетворил.

Совладельцем "Голдвейн" и "Юнисон Групп" является брат экс-министра Антон, писали СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд обязал прокуроров вернуть "регионалке" Богатыревой золотой слиток

С 2014 года дело расследовала Генеральная прокуратура.

По версии следствия, Клименко в 2012-13 годах был в возглавляемой бывшим президентом Виктором Януковичем преступной организации. Завладел 3,1 млрд грн из государственного бюджета, путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий. Генпрокуратура передавала дело в НАБУ.

Автор: mvs.gov.ua Экс-генпрокурор Луценко с министром внутренних дел Аваковым на фоне томов дела бывших налоговиков Министерства доходов и сборов. Март 2019 года.

В марте 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял: "Профессиональная, компетентная работа прокуроров и оперативников Национальной полиции - это пример того, как надо расследовать такие трудные дела. В сжатые сроки и с таким результатом".

Тогда сообщали о завершении следствия по делу бывших налоговиков Министерства доходов и сборов, обвиняемых в причастности к хищению 100 млрд грн.

Отчитывались о масштабной спецоперации в 2017 году по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко.

"Впереди суд. Перед вами стоит группа прокуроров, которые будут поддерживать государственное обвинение", - заявлял бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Александр Клименко был министром доходов и сборов с декабря 2012 года по февраль 2014-го. После бегства Виктора Януковича в феврале 2014-го также бежал. СМИ показали видео, на котором Клименко убегает вместе с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой.