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четверг, 28 февраля 2019 15:08

Законопроект о языке затянется до выборов - нардеп

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Законопроект о языке затянется до выборов - нардеп
В законопроект о языке внесли около 2500 поправок. Фото: ukrinform.ua

Верховная Рада примет законопроект о государственном языке не раньше, чем в последние сессионные дни марта.

Такое убеждение в кулуарах парламента высказал народный депутат Александр Бригинец.

"Меньше 500 поправок проходят за день при полном рассмотрении. Соответственно, должно быть 5 полных сессионных дней. Когда мы говорим о работе парламента, то 5 сессионных дней - это две недели. Думаю, мы будем работать [над законопроектом о языке] до 25 [марта]. Это оптимистичный вариант.

Вы видите, что происходит в парламенте. У нас на ровном месте могут возникнуть проблемы, кто-то хочет заблокировать, у кого-то акция протеста. Нельзя исключать ситуацию, что при рассмотрении этого законопроекта будут возникать противоречия между определенными депутатскими группами и фракциями. Предвыборный пиар же никто не отменял", - пояснил нардеп.

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4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.

Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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28
февраля

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