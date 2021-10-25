Законопроект "О местном референдуме" направили в Венецианскую комиссию

Комиссия должна проанализировать закон. Фото: EADaily

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук направил законопроект №5512 "О местном референдуме" на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Этот законопроект могут вынести на рассмотрение в первом чтении в парламенте до нового года, написал Стефанчук в Facebook.

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"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - отметил спикер.

Законопроект о местном реферундуме появился на сайте ВР 22 марта. Документ опубликовали для общественного обсуждения. Стефанчук заявлял, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле. В конце февраля Зеленский заявил о необходимости местных референдумов в Украине.